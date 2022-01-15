بث مباشر.. جماهير الأقصر تتحدي الطقس البارد لدعم منتخب مصر قبل مواجهة غينيا

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أحد مقاهى مدينة الأقصر، التقى خلاله مع عدد من شباب الأقصر الذين يتوافدون على المقاهى لدعم ومؤازرة المنتخب المصري في مباراته أمام منتخب غينيا بيساو.

وقال مصطفى حرز الله ابن محافظة الأقصر، أنه يتوقع ان يفوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.، ليعيد الثقة لجميع الجماهير بعد فقدانها في المباراة الماضية أمام منتخب نيجيريا، وتمنى أن يترك الجميع التحليلات ودعم المنتخب للنهاية.

وقال كاريكا رحمى، أنه يتوقع ان يقدم المنتخب المصري أداء قوي يؤكد للجميع أن مصر أقوي منتخب في أفريقيا بقيمة البطولات التى يتصدرها على كافة منتخبات أفريقيا.

وتحدث بهاء حسين أحد شباب الأقصر، أنه يتمنى ان يقدم منتخب مصر أداء قوي يليق به، بعد التعثر في مباراة نيجيريا، متوقعا أن يفوز المنتخب المصري بهدفين للاشيئ على منتخب غينيا بيساو.

وشهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، تجمع المئات من مشجعي المنتخب المصري يتوسطهم الدكتور محمود حسين، وسط أجواء إحتفالية وحماسية، ورفعوا العلم المصري، واتخذوا الصور الفوتوغرافية خلال تواجدهم في صالة الاستقبال بمطار القاهرة الدولي.