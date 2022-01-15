بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 53 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدد (53) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (40) خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (13)، وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد (40) خطيبًا جديدًا، منهم (27) على بند التحسين، وهم:

1. الحسيني إبراهيم موسى إبراهيم دمياط

2. أحمد الشحات أحمد هجرسي الشرقية

3. أحمد عبد الحليم أحمد عبد القادر الشرقية

4. أشرف حمدي السيد محمد الشرقية

5. بهجت حسانين حسانين عبد الله الشرقية

6. حسن إبراهيم حسن عبد الحميد الشرقية

7. سعد عزب عبد العال عبد العال الشرقية

8. سعيد السيد حامد محمد جبر الشرقية

9. سعيد محمد سلامة سليمان الشرقية

10. السيد بديع محمد محمد سالم الشرقية

11. شكري عبد العظيم علي رزق الشرقية

12. عبد العزيز محمد حسن إبراهيم الشرقية

13. علي علي إبراهيم محمد الشرقية

14. فتحي شحاتة علي السيد جمعة الشرقية

15. محمد عبد الرحمن عزازي محمد الشرقية

16. محمد عبد الغني سند محمد الشرقية

17. محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم الشرقية

18. محمد عبد الله السيد عيسى الشرقية

19. محمد عبد المعبود محمد شرف الشرقية

20. محمد محمود عبد القادر عبد الواحد الشرقية

21. محمود السيد محمد عطية الشرقية

22. نبيه محمود متولي محمد الشرقية

23. إبراهيم جاد السعيد السيد ياسين القاهرة

24. أحمد محمد أبو الوفا محمد القاهرة

25. مجدي أبو بكر إبراهيم العسال القاهرة

26. إبراهيم محمد إبراهيم عاشور القاهرة

27. رجب فؤاد عثمان أحمد المنيا

ومنهم (13) كخطباء مكافأة جدد ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

م الاسم المديرية

1. أبو النور فؤاد السيد عرام الشرقية

2. جمال إسماعيل رمضان علي الشرقية

3. حسين شحيته حسين علي الشرقية

4. السيد عبد الرحمن عبد المقصود فرج الشرقية

5. الصادق أحمد الصادق إسماعيل الشرقية

6. صلاح الدين محمد حسين مصطفى الشرقية

7. عبد الغني السيد إبراهيم برعي الشرقية

8. مجدي السيد السيد النجار الشرقية

9. محمد إبراهيم إبراهيم درويش الشرقية

10. محمد السيد أحمد متولي الشرقية

11. محمد العربي السيد أحمد عبده الشرقية

12. محمد عبد القادر عبد الكريم مرزوق الشرقية

13. محمود إبراهيم السيد معروف الشرقية

ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف (13) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين، وهم:

م الاسم المديرية

1. جابر جمعة جمعة عبد العال بني سويف

2. حمدي محمد عبد العليم محمد بني سويف

3. محمد مجاهد محمد فرحات بني سويف

4. السيد عبد العزيز أحمد البغدادي الشرقية

5. ثروت محمد علي نايل الشرقية

6. شعبان محمد أحمد السيد الشرقية

7. محمد البديوي إبراهيم محمد الشرقية

8. محمد عبد الكريم أحمد شريف الشرقية

9. محمد عطية محمد رشوان الشرقية

10. محمد الصادق أحمد سيد أحمد الشرقية

11. السيد محمد أحمد عبد الحميد القاهرة

12. محمد محمد عبد الصمد درويش القاهرة

13. مصطفى أحمد محمود أحمد البحراوي المنيا