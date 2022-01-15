اليوم السابع
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انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بورسعيد وسط إجراءات مشددة

السبت، 15 يناير 2022 10:30 ص
انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بورسعيد وسط إجراءات مشددة دكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب
بورسعيد: محمد فرج

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انطلق اليوم السبت، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بورسعيد 2021/2022 وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وتطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي، فضلاً عن تعقيم وتطهير قاعات ولجان الامتحانات فى إطار خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حافظا على سلامة الطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل 10 كليات عدا كلية الطب والصيدلة والحقوق، لافتا إلى أن جميع الطلاب بكليات الجامعة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية ووقائية وتطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي وأن الطلاب يؤدون الامتحانات حضوريا M.C.K امتحانات اختيارية بنظام   .

وتابع نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، أنه تم توفير فريق طبي بكل كلية وتجهيز غرفة عزل للحالات الطارئة، فضلا عن توفير الكواشف الحرارية للتأكد من سلامة الطلاب من فيروس كورونا.

 

 


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