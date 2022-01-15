انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022 بمختلف المدارس لعدد من المراحل التعليمية المختلفة، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، عن جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022، والتي تبدأ منذ يوم 15 يناير 2022 وتنتهي فى كافة المراحل التعليمية فى يوم 2 فبراير 2022.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الامتحانات لخدمة الطلاب وحمايتهم فى فترة الامتحانات للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وفى نفس السياق تركت وزارة التربية والتعليم التفاصيل الخاصة بمواعيد كل جدول بحسب إدارة كل محافظة على حدة، وبالتالي من حق مديرية كل محافظة أن تُعلن عن الجدول الخاص بها، كما انتهت المديريات والإدارات التعليمية من الاستعدادات التي تسبق امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث وضعت الإدارات أسئلة امتحانات الترم لطلاب النقل من الصف الخامس الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، إضافة إلى وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من قبل المديريات التعليمية، كما تمت طباعة أسئلة الامتحانات وتجهيزها مع تشكيل الكنترولات.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء، ومادة العلوم ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والخط الإملاء، والحاسب الآلي.

وكانت الإدارات التعليمية والمدارس بتوجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتهت من الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انعقادها، اليوم السبت، بجميع المراحل التعليمية.



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (1)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (2)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (3)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (4)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (5)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (6)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (7)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (8)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (9)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (10)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (11)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (12)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (13)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (14)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (15)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (16)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (17)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (18)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (19)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (20)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (21)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (22)



انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الأقصر (23)