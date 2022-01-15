اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 06:56 م
أكرم القصاص
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اليوم السابع: الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التجلى الأعظم فى سيناء

السبت، 15 يناير 2022 06:36 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التجلى الأعظم فى سيناء عدد اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى، تحت عنوان " الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التجلى الأعظم فى سيناء"، وفيه: الرئيس يوجه بالاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة البقعة المقدسة من أرض مصر.

وداخل العدد

ـ رئيس الوزراء يستعرض مشروعات الطرق والمحاور.. ويؤكد: نقلة حضارية كبيرة تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

ـ البنك الدولى: مصر تنجح فى تحقيق معدلات نمو جديدة.. وتوقعات باستمراره.

 

ـ إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى وعقدها ورقيا.

ـ الجمهورية الجديدة تدخل عصر النقل الذكى.. قطار كهربائى وخط مونوريل.

 

ـ وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

ـ الاقتصاد المصرى يبرهن على نجاحاته المستمرة خلال جائحة كورونا.


 

 


السيسى

الرئيس السيسى

سيناء

الثانوية العامة

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