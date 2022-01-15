اليوم السابع: الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التجلى الأعظم فى سيناء

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى، تحت عنوان " الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التجلى الأعظم فى سيناء"، وفيه: الرئيس يوجه بالاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة البقعة المقدسة من أرض مصر.
وداخل العددـ رئيس الوزراء يستعرض مشروعات الطرق والمحاور.. ويؤكد: نقلة حضارية كبيرة تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.
ـ البنك الدولى: مصر تنجح فى تحقيق معدلات نمو جديدة.. وتوقعات باستمراره.
ـ إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى وعقدها ورقيا.
ـ الجمهورية الجديدة تدخل عصر النقل الذكى.. قطار كهربائى وخط مونوريل.
ـ وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.
ـ الاقتصاد المصرى يبرهن على نجاحاته المستمرة خلال جائحة كورونا.
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