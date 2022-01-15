اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 09:08 ص
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اليوم.. أسوان تحتفل بعيدها القومى بالتزامن مع الذكرى 51 لافتتاح السد العالى

السبت، 15 يناير 2022 08:02 ص
اليوم.. أسوان تحتفل بعيدها القومى بالتزامن مع الذكرى 51 لافتتاح السد العالى السد العالى
أسوان - عبد الله صلاح

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تحتفل محافظة أسوان، اليوم السبت، 15 يناير بالعيد القومى للمحافظة، والذى يتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى 1971، وهو المشروع الأعظم فى القرن العشرين.

ويشهد السد العالى اليوم، إيقاد شعلة الاحتفال بالعيد القومى بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من المحافظين السابقين، وقيادات الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان.

كما يشهد احتفال عيد أسوان القومى، وضع محافظ أسوان أكاليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء وسط حديقة بلازا درة النيل بمدينة أسوان، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

كما أعلن اللواء أشرف عطية، عن إقامة احتفالية مسائية فى مسرح وسينما الصداقة بميدان المحطة بمدينة أسوان، وستكون قاصرة على 300 شخص لمراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وتتضمن عرض للأوبرا بجانب عروض للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عروض لفرق الفنون الشعبية.

 

 


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