المغرب.. مصرع شخص و24 جريحا فى حادث اصطدام باص بسيارة قرب الحاجب

كتب محمد جمال

أدى حادث اصطدام باص بسيارة تقل عمالا زراعيين قرب عين أغبال على الطريق الرابطة بين الحاجب وجماعة بوفكران التابعة لعمالة مكناس المغربية، إلى مصرع شخص وإصابة 24 آخرين بجروح، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأشارت مصادر إعلامية، إلى نقل جثة المتوفي إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الأمير مولاي الحسن بالحاجب، مشيرة إلى أن معظم الجرحى من العمال الزراعيين الذين كانوا في طريق عودتهم من العمل بإحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة.

وأفادت المصادر ذاتها، بأنه تم إرسال 12 سيارة إسعاف لإجلاء الجرحى نحو المستشفى الإقليمي ولي العهد مولاي الحسن بمدينة الحاجب، وأن 5 جرحى غادروا المستشفى المذكور بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، بينما أحيل 14 مصابا إلى المستشفى الجامعي لفاس ومستشفى محمد الخامس بمكناس لخطورة إصاباتهم.

وأضافت، أن الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي لبوفكران التي قامت بفتح تحقيق في شأن ملابساته.