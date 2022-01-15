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"الكهرباء" تعلن الانتهاء من تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع بالمحافظات

السبت، 15 يناير 2022 11:17 م
"الكهرباء" تعلن الانتهاء من تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع بالمحافظات المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة
ماجد تمراز

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قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العدادات الجديدة "الذكية" بكل أنواعها تم توفيرها، وبالنسبة للعدادات مسبوقة الدفع، متوفرة بشكل أكبر من العدادات الذكية، مشيراً إلى أنه تم تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع، ومن أهم مميزاتها أنها تكشف للمواطن الشريحة التي فيها فاتورته، ولا يوجد فيها تدخل من العنصر البشري.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عبد الكريم ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "كل منا عندما يرى استهلاكه في الكهرباء، يقوم بترشيد استهلاكه ويتحكم فيه، ويتم تطوير آليات شحن الكروت في العدادات مسبوقة الدفع، وإذا انتهى الشحن في المساء، لا يتم فصل التيار الكهربائي، لأن هناك أوقاف نطلق عليها اسم الأوقاف الصديقة".

وقال: "هناك برنامج قراءة موحد، يلزم من يحصل على القراءة أن يحصل على صورة من العداد لتوثيق الاستهلاك الخاص به، والإضافي الآن أنه يتم دفع قيمة الفواتير من خلال كود السداد الإلكتروني، وخلال هذا العام حتى المحصل سيكون معه أجهزة، حتى يتمكن المواطن من دفع الفاتورة من خلال الـ atm".

وتابع: "على المواطن أن يتابع ويتحكم في الاستهلاك الخاص به، ومن ناحية الكهرباء، فإن معظم التكلفة تأتي من استهلاك الوقود، بالإضافة لبعض الاستثمارات، واستمرينا لفترة طويلة، وخلال تلك الفترة كان هناك فارق بين التكلفة وبين قيمة الاستهلاك".


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