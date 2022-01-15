اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القوات العراقية تحبط محاولة استهداف قاعدة "بلد" الجوية بطائرات مسيرة

السبت، 15 يناير 2022 09:29 ص
القوات العراقية تحبط محاولة استهداف قاعدة "بلد" الجوية بطائرات مسيرة طائرة مسيرة
وكالات

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد بثلاث طائرات مسيرة.

وفي بيان لها، كشفت خلية الإعلام الأمني، تفاصيل محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن "ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية".

وأوضحت الخلية أن "القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

 


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قاعدة بلد الجوية

العراق

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