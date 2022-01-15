القابضة للغزل: شركة التسويق الجديدة تتولى كافة المبيعات فبراير المقبل

كتب عبد الحليم سالم

تواصل الحكومة تدشين عدد من مصانع الغزل والنسيج الجديدة، بالمحلة وكفر الدوار ودمياط بتكلفة نحو 21 مليار جنيه فى إطار الخطة الشاملة لتطوير القطاع ودمج شركاته والارتقاء بالصناعة من جنيه جوانبها، بجانب تولى شركة التسويق الجديدة " ايجبشن كوتون هب" التى دشنتها القابضة للقطن والغزل والنسيج أعمال التسويق والمبيعات الخاصة بكل الشركات، اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، كبديل لإدارات التسويق والمبيعات فى كل الشركات.

وكشفت مصادر لـ" اليوم السابع"، إنه تم ارسال تعميم لكل شركات الغزل والنسيج والملابس، بأن تقوم الشركة الجديدة، والتى أنشئت لإدارة كافة سلسلة الامداد، بتولى تسويق، وبيع منتجات كافة الشركات فى مصر وخارجها، لافتة إنه تم طلب ارسال نموذج لكافة عملاء الشركات للتعامل مع الشركة الجديدة، وموافاتها بكافة بيانات العملاء ومن تم الارسال لهم.

أضافت المصادر إنه وفق الخطاب ستوفر الشركة الجديدة ECH كافة أعمال التشغيل للغير أيضًا، بجانب التسويق والمبيعات، والتى كانت تقوم بها الشركات المنتجة نفسها قبل تدشين الشركة الجديدة، لافتة أن بعض الشركات ترفض منح قائمة عملائها الأساسيين للشركة الجديدة، مطالبين بأن توفر عملاء جديدة لها؛ لتكون إضافة للتسويق، بدلًا من الاستعانة بنفس العملاء الخاصين بالشركات.

يشار أن الشركة الجديدة خصصت 6 قطاعات رئيسية للتعامل مع العملاء بداية من تسويق الخامات حتى المنتجات النهائية.