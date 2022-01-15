العناية بالبشرة.. جددي بشرتك مع هذه الأطعمة الشتوية الخارقة منها السبانخ

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يتسبب الشتاء في أن يمر الجلد بمجموعة متنوعة من المشكلات التي غالبًا ما تشكل مصدر إزعاج، وقد لا يكون الطقس تحت سيطرتنا ، لكن أسلوب حياتنا وروتين العناية بالبشرة ونظامنا الغذائي تخضع لسيطرتنا.

من خلال التحول إلى نظام غذائي متوازن ، يمكن للشخص أن يعزز صحة الجلد بشكل كبير، على سبيل المثال ، واحدة من أكثر مشاكل الجلد شيوعًا التي تواجهها خلال فصل الشتاء هي الجلد الجاف والمثير للحكة والمتقشر، و هذا نتيجة لعدم كفاية الترطيب الذي يمكن حله عن طريق اتباع نظام غذائي صحي والبقاء رطب.

أغذية للبشرة



إليك بعض الأطعمة الشتوية الخارقة التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة بشرتك وفقا لتقرير موقع " تايمز ناونيوز":

السبانخ:



السبانخ عبارة عن خضروات ذات أوراق خضراء تستهلك على نطاق واسع ومتوفرة بكثرة خلال فصل الشتاء، لكن هل تعلم أن هذه الخضروات يمكن أن تصنع العجائب على الجلد؟ فهى مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، يمكن أن يساعد استهلاك هذه الخضار في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وعلامات الشيخوخة.

الجزر:



الجذر هو مصدر لفيتامين أ ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الجلد عن طريق تقليل فرط التصبغ وإصلاح خلايا الجلد وتوحيد لون البشرة وما إلى ذلك ، علاوة على ذلك ، أظهرت الدراسات أن مركبًا موجودًا في الجزر ، المعروف باسم بيتا كاروتين ، يمكن أن يساعد في تعزيز صحة العين، يمكنك تضمين الجزر في نظامك الغذائي عن طريق إضافته إلى السلطات والأطباق أو تناوله كوجبات خفيفة.

التفاح:



لا بد أنك سمعت بالمثل الشائع - "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب". ولكن هل يمكنه أيضًا منع مشاكل البشرة؟ الجواب نعم! يعتبر التفاح مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات التي يمكن أن تساعد في تقليل علامات الشيخوخة وترطيب البشرة وتعزيز صحة الجلد.

البرتقال:



بصرف النظر عن تعزيز المناعة ، يمكن لهذه الفاكهة الحمضية الغنية بفيتامين سي أن تعزز صحة الجلد إلى حد كبير، الحفاظ على ترطيب البشرة أمر مهم لتجنب مخاطر التشققات والحكة والاحمرار وما إلى ذلك. للبرتقال قدرات ترطيب ممتازة كما أنه مصدر غني بالألياف.

الشمندر:



هذه الخضروات الجذرية مليئة بالعناصر الغذائية ويمكن أن توفر توهجًا طويل الأمد لبشرتك في أي وقت من الأوقات، بصرف النظر عن تقليل التصبغ وحب الشباب والبقع الداكنة ، يمكن أن يؤدي تناول جذر الشمندر أيضًا إلى تعزيز بشرة الجلد.