اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 11:25 م
أكرم القصاص
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الصين تعلن تطعيم نحو 90% من مواطنيها ضد كورونا

السبت، 15 يناير 2022 10:00 م
الصين تعلن تطعيم نحو 90% من مواطنيها ضد كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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أعلنت السلطات الصينية، أن نحو 90 بالمائة من مواطنى البلاد تلقوا حتى اليوم اللقاح ضد فيروس كورونا.

 

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، أن 1.26 مليار من مواطنى الصين (نحو 90 بالمائة من إجمالى عدد سكانها) تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، واستكمل 1.22 مليار منهم تطعيمهم، بحسب "روسيا اليوم".

 

وإجمالا أعطيت فى البر الرئيسى الصينى حتى اليوم أكثر من 2.92 مليار جرعة من اللقاح ضد كورونا، وفقا لبيانات اللجنة.

 

وأعلنت اللجنة عن تسجيل 104 حالات جديدة لمرض "كوفيد-19" انتقلت إليها العدوى محليا خلال يوم أمس الجمعة فى البر الرئيسى الصيني، 52 منها فى مدينة خنان و39 فى مدينة تيانجين.

 

 


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