الصحة: يمكن تلقى الجرعة الثالثة خلال 15 يوما من تاريخ إرسال الرسالة

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، كشف عن الإجراءات الخاصة بالحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم البدء في إرسال رسالة لكل شخص مضى على تطعيمه بالجرعة الثانية 6 شهور أو أكثر تفيد بضرورة التوجه لأخذ جرعة تنشيطية ثالثة معززة للمناعة منعا لعدوي كورونا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الجرعة الثالثة التنشيطية تكون لمن تلقي كامل تطعيمه سواء كان جرعتين أو حتى اللقاح المكون من جرعة واحدة.

وأضاف أنه لا توجد أي إجراءات مطلوبة سوى التوجة وفق الرسالة إلى المكان الذي تلقي فية اللقاح من قبل في الموعد المحدد كما أنه لا يوجد تسجيل من خلال قاعدة بيانات منظومة اللقاحات ويتم إرسال الرسالة مباشرة.

وأوضح أنه ليس بالضرورة أن تكون الجرعة الثالثة من نفس اللقاح الأصلي ومن الممكن أن يأخذ المتلقي نوعا أخر من اللقاح .