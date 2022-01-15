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الصحة تكشف 10 أعراض نادرة وشائعة وأكثر شيوعا للإصابة بـ"أوميكرون"

السبت، 15 يناير 2022 09:20 م
الصحة تكشف 10 أعراض نادرة وشائعة وأكثر شيوعا للإصابة بـ"أوميكرون" التطعيم بلقاحات كورونا
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض الأكثر شيوعا في حالات الإصابة بمتحور كورونا أوميكرون، مؤكدة أنها تتمثل في:  

1-  صداع

2- ورشح

3- شعور بالإجهاد والعطس

4- احتقان وجفاف فى الحلق .

 وأوضحت الوزارة أن الأعراض الأقل شيوعا للاصابة بأوميكرون تتمثل في:

1- الكحة والرعشة

2- ارتفاع درجة الحرارة.

بينما الأعراض نادرة الحدوث تتمثل في : 

1- فقدان الشم

2- فقدان التذوق 

3- ألم الصدر

4- ضيق في التنفس .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 


الصحة

اعراض اوميكرون

لقاحات كورونا

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