الصحة تكشف 10 أعراض نادرة وشائعة وأكثر شيوعا للإصابة بـ"أوميكرون"

1- صداع

2- ورشح

3- شعور بالإجهاد والعطس

4- احتقان وجفاف فى الحلق .

وأوضحت الوزارة أن الأعراض الأقل شيوعا للاصابة بأوميكرون تتمثل في:

1- الكحة والرعشة

2- ارتفاع درجة الحرارة.

بينما الأعراض نادرة الحدوث تتمثل في :

1- فقدان الشم

2- فقدان التذوق

3- ألم الصدر

4- ضيق في التنفس .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.