الصحة تكشف طرق العناية بصحة مرضى الحساسية خلال فترة التقلبات الجوية

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق العناية بصحة مرضى الحساسية خلال فترة التقلبات الجوية، مؤكدة أن مرضى حساسية الصدر الذين يعانون من ضيق التنفس أو مشاكل في الشعب الهوائية عليهم تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة مع ارتداء الملابس الثقيلة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على مرضى الحساسية تناول الأدوية في مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب، مشيرة إلى أنه في حالة الشعور بأى أعراض مرضية أو تنفسية يجب استشارة الطبيب بشكل عاجل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف