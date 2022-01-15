الصحة تكشف خصائص جديدة للمتحور أوميكرون.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خصائص متحور أوميكرون التي يختلف بها عن باقي المتحورات، وتابعت وزارة الصحة والسكان: يختلف متحور أوميكرون عن بقية المتحورات، في أنه ينتقل أسرع بين الأشخاص، ويؤدى إلى أعراض إصابة شديدة عند غير الملقحين، كما أنه فعال في الوقاية من الأعراض الشديدة عند الإصابة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة، منعا لعدوى كورونا ومتحوراته.

كما وجهت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتوجة لأقرب مستشفى حال الشعور بأي مشاكل تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية، مؤكدة توافر أقسام عزل مرضى فيروس كورونا في جميع المستشفيات، إلى جانب 23 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، و21 مستشفى جامعي تخصص بالكامل لعزل وعلاج مرضى كورونا، بالإضافة إلى أقسام العزل الموجودة في جميع المستشفيات الحكومية،، مؤكدة على توافر جميع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، ويتم تحديث البروتوكول بشكل مستمر بناء على دراسات علمية وأبحاث حديثة لتحقيق أعلى معدلات الشفاء.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الخط الساخن 105 يجيب على جميع الاستفسارات حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وكيفية تقوية القدرة المناعية للجسم، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الإصابة، وإرشادات العزل في المنزل، والأعراض التي توجب على المريض التوجه للمستشفى.