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الصحة تؤكد أهمية الجرعة الثالثة التنشيطية: تعطي مناعة 90 % من العدوى

السبت، 15 يناير 2022 10:20 م
الصحة تؤكد أهمية الجرعة الثالثة التنشيطية: تعطي مناعة 90 % من العدوى لقاحات كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، الحرص على تناول الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا، مشددة على أنها هامة وتعطي مناعة تصل إلى 90 % من العدوى بكورونا.

فيما يلي نوع الجرعة الثالثة التنشيطة وفقا لنوع اللقاح بالجرعتين الأولى والثانية :


-سينوفارما  جرعة أولى  وثانية ، الجرعة الثالثة ستكون احد اللقاحات (سينوفاك -استرازنكا- فايزر مودرنا ).

-سينوفاك بجرعتيه يتلقي الجرعة التنشيطية من احد اللقاحات   ( سينوفارم -استرازنكا- فايزر- مودرنا ).

-استرازنكا بالجرعة الاولي والثانية يتلقي الجرعة الثالثة من احد اللقاحين  (فايزر ومودرنا).

-سبوتنك جرعة واحدة يتلقي الجرعة التنشيطية من اخد اللقاحات (فايزر ومودرنا،-اسيترازنكا ).

-جونسون جرعة واحدة يتلقي التنشيطية من احد  اللقاحات    (فايزر استرازنكا.. مودرنا). 

-فايزر بجرعتيه الاولي والثانية  يتلقي التنشيطة من لقاح من احد اللقاحين  (مودرنا-استرزنكا).

-مودرنابجرعتية  يتلقي التنشطية أما فايزر أو استرازنكا.


الصحة

لقاح كورونا

الجرعة الثالثة

الجرعة التنشيطية

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