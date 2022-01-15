الشرطة اليابانية تكشف تفاصيل حادث الطعن بجامعة طوكيو

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أصيب 3 أشخاص في حادث طعن بجامعة طوكيو، اليوم السبت، بينما كان عدد من طلاب المدارس الثانوية يستعدون لأداء اختبارات القبول بالجامعات اليابانية، وتم القبض على المشتبه به.

وذكرت الشرطة اليابانية والجهة المعنية باختبارات القبول على مستوى البلاد - وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن شخصًا يبلغ من العمر 72 عامًا أصيب بجروح خطيرة، كما أصيب اثنان من طلاب المدارس الثانوية، بعد أن تعرضوا لهجوم بالسكين خارج إحدى بوابات الجامعة في العاصمة طوكيو.

وأضافت الشرطة أنه جرى اعتقال المشتبه به، وهو طالب بالمرحلة الثانوية يبلغ من العمر 17 عامًا، واعترف بارتكاب الجريمة، وأنه لم يكن على معرفة بالأشخاص الثلاثة.