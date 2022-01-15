اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 11:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة اليابانية تكشف تفاصيل حادث الطعن بجامعة طوكيو

السبت، 15 يناير 2022 10:03 ص
الشرطة اليابانية تكشف تفاصيل حادث الطعن بجامعة طوكيو الشرطة اليابانية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص في حادث طعن بجامعة طوكيو، اليوم السبت، بينما كان عدد من طلاب المدارس الثانوية يستعدون لأداء اختبارات القبول بالجامعات اليابانية، وتم القبض على المشتبه به.

وذكرت الشرطة اليابانية والجهة المعنية باختبارات القبول على مستوى البلاد - وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن شخصًا يبلغ من العمر 72 عامًا أصيب بجروح خطيرة، كما أصيب اثنان من طلاب المدارس الثانوية، بعد أن تعرضوا لهجوم بالسكين خارج إحدى بوابات الجامعة في العاصمة طوكيو.

وأضافت الشرطة أنه جرى اعتقال المشتبه به، وهو طالب بالمرحلة الثانوية يبلغ من العمر 17 عامًا، واعترف بارتكاب الجريمة، وأنه لم يكن على معرفة بالأشخاص الثلاثة.

 


حادث طعن

جامعة طوكيو اليابانية

طوكيو

اليابان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة