السكرتير العام بقنا يترأس اجتماع متابعة مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة

قنا: صابر سعيد

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا موسعا لمتابعة مستوى أداء مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة، وذلك بحضور رؤساء مجالس المدن ومديري المشروعات الإنتاجية.

وأوضح الطيبي، أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي، تتمثل في مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا والتي تضم "محطة الألبان رقم 1 – محطة الألبان رقم 2- مزرعة النخيل والصوبات الزراعية – مشروع إنتاج البيض – مصنع منتجات الألبان – المزرعة السمكية – المجزر الألى للدواجن – مشروع تسمين الدواجن" بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

وحث السكرتير العام لمحافظة قنا، مديري المشروعات على ضرورة بذل مزيد من الجهد لرفع مستوى الأداء بالمشروعات والعمل بروح الفريق للحفاظ على تلك المقدرات كونها أصول تؤول ملكيتها إلى أبناء المحافظة، فضلا إلى كونها توفر غذاء أمن وصحي للمواطنين.

واضاف الطيبي، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا يسعي جاهدا إلى تطوير وتحديث مشروعات الامن الغذائي لكي تتماشى مع خطة الدولة في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التي يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة أقل من السوق المحلي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة تلبيةً لاحتياجات المواطنين بمختلف مدنها، فضلا عن البعد الاجتماعي لهذه المشروعات في توفير فرص عمل مناسبة للشباب القنائي مما يساهم في تحقيق نوع من التنمية المستدامة بالمحافظة.