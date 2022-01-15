اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 12:07 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

السبت، 15 يناير 2022 10:50 ص
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية الرئيس السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلا من العميد إيهاب محمد فخري للتعزية في وفاة المرحوم اللواء طبيب متقاعد محي الدين رياض الغنيمي، والعميد حسام الدين محمد زارع للتعزية في وفاة المرحوم أستاذ دكتور صلاح الدين زكي عيد وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.
 

الرئيس السيسي

السيسي

اللواء طبيب متقاعد محي الدين رياض الغنيمي

محي الدين رياض الغنيمي

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