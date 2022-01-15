الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلا من العميد إيهاب محمد فخري للتعزية في وفاة المرحوم اللواء طبيب متقاعد محي الدين رياض الغنيمي، والعميد حسام الدين محمد زارع للتعزية في وفاة المرحوم أستاذ دكتور صلاح الدين زكي عيد وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزيةالسبت، 15 يناير 2022 10:50 ص
الرئيس السيسي
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