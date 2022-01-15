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الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذى لمشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء

السبت، 15 يناير 2022 03:57 م
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذى لمشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقاً مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلى فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة. كما وجه سيادته ان يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها، وكذا تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثرياً وبيئياً ودينياً واستشفائياً، بالاضافة إلى الارتقاء بكافة المباني والمرافق المتواجدة بها.

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