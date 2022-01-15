كتب محمد جمال

شدد الرئيس التونسى قيس سعيّد، اليوم السبت، فى افتتاح أعمال المجلس الوزارى على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل فى الشأن الداخلى.

وقال سعيد عبر بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على "فيسبوك" إن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وإنه لن يتم التسامح مع كل من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التى يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.

كما حث الرئيس التونسى، فى كلمته، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.

من جهة أخرى، وجه الرئيس التونسى رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال مبينا بأن قانون الصلح الجزائى لا يهدف إلى تعقبهم بل يرمى إلى استرداد أموال الشعب.

ودعا سعيد، أيضا، إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

يذكرأن، انطلقت اليوم/ السبت/ رسميا الاستشارة الوطنية عبر المنصة الإلكترونية التونسية ، ضمن خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد فى 25 يوليو الماضى، في إطار تحديد مواعيد للخروج من المرحلة الاستثنائية، تبدأ بالاستشارة الشعبية الإلكترونية وتنتهى يوم 17 ديسمبر من العام الحالى بانتخابات تشريعية مبكرة يتخللهما تنظيم استفتاء يوم 25 يوليو المقبل.