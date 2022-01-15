اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 12:37 م
أكرم القصاص
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الجيش اليمني والمقاومة يسيطران على معظم أجزاء "جبل الشرقي" في مأرب

السبت، 15 يناير 2022 12:10 م
الجيش اليمني والمقاومة يسيطران على معظم أجزاء "جبل الشرقي" في مأرب الجيش اليمني
أ ش أ

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سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على معظم أجزاء "جبل الشرقي" في محافظة مأرب، مع فرار الكثير من العناصر الحوثية التي كانت تتمركز فوق الجبل، وتمت محاصرتها بصورة كاملة من المحور الرملي؛ حيث دارت اشتباكات في منطقة "اللجمة" على أطراف "البلق".


وأعلن الجيش الوطني وألوية العمالقة - في بيان أوردته قناة (اليمن) الإخبارية، اليوم السبت، اقتراب الانتهاء من تحرير مديرية الحريب وقرية جوبة التابعتين لمحافظة مأرب، موضحا أن قوات الجيش والمقاومة أطبقت حصارها بالكامل على مليشيات الحوثي جنوب المحافظة.


وأضاف البيان أن طائرات التحالف ساندت تلك المعارك، مستهدفة عدة شاحنات عسكرية تتبع المليشيا كانت في طريقها لتقديم تعزيزات للعناصر الحوثية.


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الحوثيين

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