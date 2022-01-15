وبحسب الفضائية اليمنية فقد تمكن الجيش من السيطرة على مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعا، تزامناً مع إحراز تقدمات ميدانية كبيرة في مديرية الجوبة، وسط فرار جماعي للحوثيين، التي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في المعارك.