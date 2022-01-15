التعليم: امتحان تجريبى إلكترونى للثانوى العام الترم الثانى لتدريب الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد امتحانات تجريبية إلكترونية أثناء الترم الثاني لتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على نظام الامتحانات الإلكترونية التي ستعقد لهم في المستقبل خاصة في الثانوية العامة، موضحا أن الهدف الوحيد من عقد هذه الامتحانات التجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الترم الثاني هو التدريب على حل الامتحان إلكترونيا على التابلت.
وبالنسبة لامتحان الطلاب فى المدارس الدولية، أوضح الوزير، أنه سيتم عقد امتحانات مواد الهوية القومية اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية التربية الوطنية ) في المدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب فيها من الإدارة.
التعليم: امتحان تجريبى إلكترونى للثانوى العام الترم الثانى لتدريب الطلابالسبت، 15 يناير 2022 05:13 ص
وزارة التربية والتعليم
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد امتحانات تجريبية إلكترونية أثناء الترم الثاني لتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على نظام الامتحانات الإلكترونية التي ستعقد لهم في المستقبل خاصة في الثانوية العامة، موضحا أن الهدف الوحيد من عقد هذه الامتحانات التجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الترم الثاني هو التدريب على حل الامتحان إلكترونيا على التابلت.
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