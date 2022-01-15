الانتهاء من إصلاح خطوط مياه الشرب بمحافظات القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بانتهاء فرق الصيانة الفنية والشبكات بالشركة من إصلاح خطوط مياه الشرب بأقطار مختلفة على مستوى محافظات القناة.

ففى قطاع السويس انتهت فرق الصيانة الفنية من إصلاح خط المياه 10 بوصة بطريق كبريت بحى الجناين والمغذى للخواطرة القديمة وجنيفه القديمة، كوبرى الهجانة، وكذا الانتهاء من اصلاح كسر 4 بوصة بطريق "السويس - الإسماعيلية" بحى فيصل تحت إشراف المهندس محمود زهرة، رئيس قطاع السويس وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح .

وفى منطقة الإسماعيلية انتهت فرق الصيانة الفنية من الأعمال الخاصة بإصلاح الكسور بخطوط مياه الشرب قطر 2 بوصة بمدينة المستقبل، تحت إشراف المهندس عادل العمدة، مدير منطقة الإسماعيلية، وتم عودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه مرة أخري إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وفى منطقة القصاصين تم الانتهاء من إصلاح الكسر بخط مياه 8 بوصة بعزبة الهوانية بقرية الشروق، والانتهاء من اصلاح كسر خط 8 بوصة بعزبة المشروع بقرية الوادى الاخضر ، والانتهاء من إصلاح كسر خطى 4 بوصة بعزبة الجميزة بقرية الوادى الأخضر، وخط 4 بوصة بعزبة العمدة البعلى بقرية المحسمة، وخطى 4 بوصة بعزبة العوايضة وأم مشاق بقرية الشروق بمعرفة فريق الصيانة الفنية والشبكات بالمنطقة بإشراف المهندس محمود حسونة مدير المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفى منطقة فايد بالإسماعيلية انتهت فرق الصيانة الفنية من إصلاح الكسر بخط 8 بوصة بطريق الترعة والمغذى لمناطق السساتر وابورمانة وفنارة وكوبرى السيل، واصلاح خط مياه 6 بوصة بقرية سرابيوم والمغذى لسرابيوم البلد، القرية النموذجية، منطقة عواد سالم، منطقة نور الصباح تحت إشراف المهندس أحمد على مدير المنطقة.

وفى سياق متصل انتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة القنطرة شرق بالإسماعيلية وباشراف اللواء محمد بهاء، مدير المنطقة من أعمال الإصلاح لخط 12 بوصة بالمدينة الجديدة القنطرة شرق والمغذى للمدينة الجديدة، وكذلك الانتهاء من اصلاح خط مياه 300 مم بالمدينة الجديدة والمغذى للمدينة الجديدة والمنطقة الوسطى.

وفى منطقة أبو صوير انتهت فرق الصيانة الفنية من اعمال الإصلاح خط مياه 4 بوصة بقرية السبع أبار شرقية بمدينة أبوصوير والمغذى لعزبة أبوربيع وعزبة حسان تحت اشراف المهندس محمد سليم مدير المنطقة وتم عودة المياه إلى كافة المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأشاد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه القناة، بجهود فرق الصيانة فى جميع المناطق للجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى وقت قياسي وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأكد "عصمت"، أن شركة محافظات القناة تعمل من خطة شاملة لإحلال وتجديد كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة، هذا بالإضافة إلى خطة الطوارىء الشاملة بمحافظات القناة، فى اطار السعى الدائم للشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة، مشيرًا إلى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن ، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.