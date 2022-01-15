

وشدد المبعوث الإفريقي، مفوض السلم والأمن اديوى بانكولى، الذي سلم الرسالة للبرهان اليوم /السبت/، على التزام الاتحاد الإفريقى بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ.



وأعرب عن قلق الاتحاد الإفريقي تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان باعتباره أحد الدول المؤسسة للاتحاد، مشيرا إلى التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان.



ودعا مفوض الاتحاد الإفريقي إلى نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية وازدهار السودان، لافتا إلى أن الأمر يتطلب إرادة قوية من كافة أصحاب المصلحة.



وأضاف أن الاتحاد الإفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق يُنهي الأزمة السياسية بالسودان دون التجاوز لدور الاتحاد في هذا الصدد.