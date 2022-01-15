الأوقاف تهدى سفارة فلسطين 155 مجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم , وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استقبل الأربعاء الماضى، الدكتور محمود الهباش قاضى قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وخلال اللقاء وجه الهباش الشكر للدولة المصرية على جهودها فى دعم الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية، مشيدًا بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف المصرية، وجرى خلال اللقاء الترتيب لعقد دورة تخصصية متقدمة لـ19 إمامًا من دولة فلسطين بالمشاركة مع نخبة من زملائهم المصريين، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين فى الفترة من 1 فبراير حتى 15 فبراير 2022م.

وأهدى وزير الأوقاف الدكتور محمود الهباش نسخًا من الإصدار الثانى من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف ، وهو ما أشاد به مستشار الرئيس الفلسطينى إشادة بالغة ، مؤكدًا مشاركته فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثانى والثلاثين تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي"، والذى سيعقد فى الفترة من 12 إلى 13 فبراير المقبل.