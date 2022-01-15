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الأعلى للجامعات يتسلم أوراق المقبولين للترشح على رئاسة جامعة حلوان

السبت، 15 يناير 2022 12:42 م
الأعلى للجامعات يتسلم أوراق المقبولين للترشح على رئاسة جامعة حلوان جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تتسلم لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، أوراق المقبول ترشحهم للتقدم على رئاسة جامعة حلوان وذلك بحسب الجدول الزمنى الذى أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، حيث حدد اليوم السبت 15 يناير لتسليم الأوراق.
 
 وكانت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، قد أعلنت القائمة النهائية للمقبولين ترشحهم لشغل منصب رئيس جامعة حلوان، وهم 12 مرشحا من بينهم 5 عمداء كليات و7 اساتذة بكليات الجامعة.
 
وفيما يلى ينشر اليوم السابع قائمة الأسماء المقبول ترشحهم على منصب رئيس جامعة حلوان:-
 
1- الدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان
2- الدكتور سعد السيد سعد العبد أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
3- الدكتور ياسر محمد جاد الله قائم بعمل عميد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان
4- الدكتور عماد مصطفى العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان
5- الدكتور محمد باسل حسن حسنى وكيل كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
6- الدكتور محمد حسنين محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
7- الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان
8- الدكتور إبراهيم سعيد سالم أستاذ تغذية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان
9- الدكتور محمد ياسين أبو العينين أستاذ تصميم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان
10- الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية السابق بجامعة حلوان
11- الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل أستاذ التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان
12- الدكتور داود محمد سمير عبد المحسن أستاذ العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

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