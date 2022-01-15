الأزهرى: تيارات التطرف نظرت لفكرة الوطن نظرة عداوة فبدأوا تشويهها ونسفها.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس للشؤون الدينية، إن القرآن الكريم جاء بعدة كلمات أولها العلم والتى وردت بمواضع عدة على نحو "علم، يعلمون، يعلم، فكر، ذكر، تدبر، ألباب، عقول"، 700 مرة بأيات القرآن الكريم، فهو يلح على عقل المسلم أن مراد الله فيه أن يكون مشغولا بهذه الأمور وعلى رأسها العلم، ثم تأتى كلمة "النور"، و"الإحياء"، و"الأخلاق"، والحضارة، والتعارف بين البشر، والهجاية والإعجاز والتشريع والتعبد.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أسامة الأزهرى المستشار الديني لرئيس الجمهورية، في ندوة بعنوان "دور الدين في مكافحة الإرهاب والفساد وتنمية روح الولاء للوطن"، بمجمع مدارس الشبان ببنها، بحضور المستشار أحمد حسين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ببنها ورئيس مجلس الأمناء، والمستشار مصطفى عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان ببنها، والدكتور أحمد السقا، والعميد عبد اللطيف ابو الخير المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع "الأزهرى"، أن الله لا يحب الفساد وينفر منه ويحذر من الوقوع فيه ، كما أن القرأن الكريم عظم غرض العمران، وأن المقاصد الكبرى للشريعة هى "العبادة، والتذكية، والعمران"، وهناك 200 حرفة ومهنة بالعهد النبوى، أما أنه يوجد 120 حرفة ومهنة بالمجتمع اليوم

وأشار، أن تيارات التطرف بدأت تنظر لفكرة الوطن بنظرة عداوة، خاصة بعدما لاحظ بعض الشباب المقتنعين بفكرة التكفير يجد بعض الشباب غير قادر على تنفيذ عمليات التفجير تحت بند أن هذا البلد بلده أو وطنه، فبدأ ينظر لفكرة الوطن على أنها لابد وأن تشوه وتقزم وتنسف فى نفس الشباب، فبدأوا فى توليد 7 أفكار لتشويه فكرة الوطن منها أن الوطن حفنة تراب لا قيمة لها، وأن الوطن حدود صنعها الاستعمار، والعور الفطرى عند الإنسان بحب الوطن كميل الإنسان إلى المعصية، والوطن مقابل لفكرة الأمة فيرفض، وغيرها من الأفكار والإلحاح على تقزيم وتوشيه فكرة الوطن فى النفوس.



الدكتور أسامة الأزهرى خلال الندوة



الدكتور أسامة الأزهرى



تكريم الدكتور أسامة الأزهرى



جانب من التكريم