الأردن.. أمانة عمان تعلن "حالة طوارئ قصوى" للتعامل مع المنخفض الجوى

ودعت أمانة عمان المواطنين إلى المبادرة بإزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت على مناهل الصرف الصحي تجنبا لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

وطالبت الأمانة بتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأهابت بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء، تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.