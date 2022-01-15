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استمع إلى تلاوة عطرة من سورة يوسف بصوت الطفل محمود ابن الشرقية.. فيديو

السبت، 15 يناير 2022 05:00 ص
استمع إلى تلاوة عطرة من سورة يوسف بصوت الطفل محمود ابن الشرقية.. فيديو الطالب محمود أيسر
الشرقية- فتحية الديب

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قدم الطالب محمود أيسر محمد المقيم بقرية أولاد مهنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، صاحب الصوت الجميل لقراء "اليوم السابع" بصوته الشجى تلاوة عطرة من سورة يوسف.

وحفظ الطفل "محمود" الذى يبلغ من العمر 12 عاما القرأن الكريم كاملا حيث بدأ فى حفظه فى سن الخامسة، إلى أن أكرمه الله بحفظ كتاب الله كاملا وتعلم التجويد ويحب كثيرا الإستماع إلى عمالقة دولة التلاوة القديمة ويرى فى الشيخ "محمد الليثى" ابن قرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مثلا اعلى له ويحلم أن يأخذ نهجه فى التلاوة وأن يلتحق بإذاعة القرآن الكريم قارئ يجوب العالم الإسلامى ليملاء الدنيا بالقرآن.

ويحرص "اليوم السابع" على إلقاء الضوء على مثل هذه النماذج  صاحبة الأصوات الحسنة وأصحاب المواهب فى شتى المجالات.


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