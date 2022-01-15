"إيمان" صاحبة رقم قياسي بماراثون الأقصر منذ 25 سنة لم يحطم حتى الآن.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

إلتقى "تليفزيون اليوم السابع" خلال فعاليات ماراثون مصر الدولى أمام معبد حتشبسوت، والذي يقام للعام الـ29 على التوالي، بمشاركة 350 متسابق من 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم، بواحدة من أصحاب الأرقام القياسية، وهى إيمان يوسف البالغة من العمر 38 سنة، والتى تحمل رقم قياسي بإسمها لم يحطم من 25 سنة حتى الآن.

وقالت إيمان يوسف صاحبة الرقم القياسي فى الماراثون وذلك فى سباق 12 كيلو متر بزمن 50 دقيقة، أنها أول مرة شاركت فى ماراثون مصر الدولى منذ 25 سنة وكان عمرها 13 سنة، وكانت وقتها تعشق الرياضة وسباقات الماراثون وتتدرب كثيراً، وقررت المشاركة للمرة الثانية فى الماراثون بعمر 38 سنة، موضحةً أن الأرقام القياسية تكون البطلة قادرة على تحقيقها مع السن الصغير والتجهيزات البدنية والنفسية، ولكنها دخلت فترة إنقطاع كبيرة عن الرياضة مؤخراً، وذلك لظروف حياتها الشخصية من زواج وحمل واولاد وحياة أسرية، ولكنها اليوم قررت العودة من جديد والمشاركة فى الماراثون وحصلت على المركز الثالث فى نسخته الـ29 بالبر الغربي.

وأكدت صاحبة أطول رقم قياسي لم يحطم حتى الآن بالماراثون، لـ"اليوم السابع"، أنها عادت للتمرينات منذ سنة مضت فقط، وقررت إستعادة لياقتها البدنية والمشاركة فى تلك السباقات من جديد، موجهةً رسالة لجميع الأطفال والشباب بحب الرياضة مع الإلتزام بالتمرين والإلتزام بالأكل الصحى وأن يستمتعوا بما يقومون به من رياضة من أجل المتعة وليس التمرين فقط، وعن الأقصر والمشاركة فى الماراثون من جديد أكدت على أنه استمتعت بحالة الطقس المميزة ومشاركة متسابقين من حول العالم فى النسخة الحالية.

وكان قد التقى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، مع اللواء جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولي الفرعوني، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالماراثون الذي يقام للعام التاسع والعشرون على التوالي بمدينة الأقصر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري لألعاب القوى، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وتحت إشراف هيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، أن الماراثون مدرج ضمن أجندة الدولة السياحية لتنويع المنتج السياحي المصري والمساهمة في تنشيط حركة السياحة الرياضية، موضحاً أنه تم التنسيق الكامل مع هيئة تنشيط السياحة ومع الشباب والرياضة والطب البيطري والجهات الأمنية وادارة مرور الاقصر والصحة بالاقصر لإقامة وتأمين هذا الماراثون .

فيما قال جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولى، ان إقامة السباق دون توقف يعد رسالة واضحة للعالم تتمتع مصر بالأمن والأمان وحرص العديد من المتسابقين العالميين على المشاركة في هذا السباق الدولي، بالإضافة إلى ما تتمتع به محافظة الاقصر من مقومات تؤهلها لاستضافة المعسكرات الرياضية بجانب ما تمتعها بشمس مشرقة وحضارة خلابة.

فيما وأشار صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر إلى مديرية الشباب والرياضة بالاقصر قد شاركت في تنظيم هذا الحدث طوال النسخ السابقة كل عام وكذلك هذا العام بأعداد من المنظمين والحكام والمشاركين وقد قدمت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر بكافة أوجه الدعم اللازمة لقيادات الماراثون و المتسابقين المشاركين فيه لبث رسالة حب وسلام لكافة المشاركين من مختلف العالم .

وشارك في الماراثون 350 شخصا من 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا، وجرت المنافسة على سباق لمسافات 42 كم و 21 كم و 12كم بجانب منافسات للياتيناج .

وقد بدأ خط سير السباق من معبد حتشبسوت بالدير البحري متجهاً يمين مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالاً طريق وادي الملوك بالبر الغربي ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.