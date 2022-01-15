إيران تلغى رسميا منع حضور الجماهیر بمباريات كرة القدم بسبب كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن متحدث الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، موافقة الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، بالغاء حظر حضور الجمهور للملاعب أثناء مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، بحسب وكالة أنباء فارس.

وقال جهرمي متحدث الحكومة الايرانية في تغريدة اليوم السبت، أن الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا اجتمعت برئاسة الرئيس ابراهيم رئيسي بطلب من وزارة الشباب والرياضة اليوم.

وأشار أن الهيئة وافقت على طلب الوزارة بالسماح للجمهور الحضور للملعب في مباريات المنتخب الوطني في طهران باطار التصفيات، مؤكدا فى الوقت نفسه على أن عدد الجماهير سيكون محدودا مع اشتراط تطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية.