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إيران تعلن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

السبت، 15 يناير 2022 01:46 م
إيران تعلن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا إيران - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت السلطات الإيرانية انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بكورونا ، وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 1421 إصابة و 18 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بحسب وكالة أنباء فارس.

وأعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 132 الف و44 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 1421 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و218 الفا 741 شخصا.

وأضافت أن الفا و 369 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و62 الفا و 633 شخصا لغاية الآن.


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