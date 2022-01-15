إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أصيب 6 أشخاص اليوم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى أمام بوابة جامعة أسيوط على الترعة الإبراهيمية.

تلقى اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، إخطارا من مأمور قسم اول أسيوط يفيد بإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكي امام جامعة أسيوط، وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة علي الترعة الإبراهيمية بين سيارتين ملاكي احداهما تحمل رقم ٤٦٣٢ ى ل ى والأخرى تحمل رقم ٤٥٨٩ ى، وتم نقلهم المصابين إلى مستسشفي الجامعي بأسيوط، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور.