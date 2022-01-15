إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "السنطة - شنراق" بالغربية

الغربية: محمد طارق

شهد طريق "السنطة - شنراق" التابع لمركز السنطة بمحافظة الغربية صباح اليوم السبت، حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعي بمقطورة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسد.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي مركز السنطة بوقوع حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعي كان محمل بمقطورة للطوب الطفلي المستخدم في البناء بطريق "السنطة – شنراق"، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية الي محل الواقعة، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى العام لتلقي الرعاية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.