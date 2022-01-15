اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعى بالغربية

السبت، 15 يناير 2022 11:23 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعى بالغربية جانب من الحادثة
الغربية: مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعي محمل بالطوب على طريق السنطة شرشابة بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
 
تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق السنطة شرشابة.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم ميكروباص بجرار زراعي محمل بالطوب، مما أسفر عن انقلاب الميكروباص وإصابة 3 أشخاص.
 
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 

مدير أمن الغربية

السنطة

تصادم ميكروباص بجرار زراعي

طريق السنطة شرشابة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول بطنطا

السبت، 15 يناير 2022 10:57 ص

قطار حياة كريمة يجرى بالخير.. تنفيذ 219 مشروعا بقطاع مياه الشرب والصرف بالمنيا.. و456 مشروعا للصرف بسوهاج.. إنشاء مجمع زراعى ومرفق إسعاف ومدارس بقرية طنسا ببنى سويف.. وارتفاع معدلات تنفيذ الغربية ضمن المبادرة

السبت، 15 يناير 2022 08:00 ص

قصة نجاح شاب بدأ حياته بتجارة الدواجن وأصبح أشهر تاجر نعام بالغربية.. أحمد: اكتسبت الخبرة من أصحاب مزارع وبدأت المشروع بعدد قليل وتوسعت فى التربية والإنتاج.. وسعر كيلو اللحم 250 جنيها وكيلو الريش بـ 1700 جنيه

الجمعة، 14 يناير 2022 07:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة