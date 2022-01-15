إصابة وزير المالية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان بفيروس كورونا

كتب محمد جمال

أعلن وزير المالية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال الوزير الإسرائيلى فى تغريدة نشرها بحسابه الرسمى على تويتر: "تم اكتشاف إصابتى بفيروس كورونا اليوم"، بحسب"سبوتنيك".

وأوضح ليبرمان أنه يشعر أنه بحالة جيدة وأنه سيبقى فى الحجر خلال الأيام القليلة المقبلة في منزله في مستوطنة نوكديم جنوبي الضفة الغربية.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه سوف يستمر في اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة خلال عمله من المنزل أيضا، وتتبع البيانات والتخطيط.

يذكر أن وزير المالية هو ثانى وزير فى الحكومة الإسرائيلية، الذي يتم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا خلال أقل من أسبوع.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد أعلن يوم الإثنين الماضي إصابته بفيروس كورونا.

وحاليا تشهد إسرائيل ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا في ظل تفشي متحور "أوميكرون" شديدة العدوى.