إصابة عدد من الأشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب عدد من الأشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي، قبل بوابة حلوان، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق.

وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.