إصابة سائق اصطدمت سيارته بسور محور صفط اللبن

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب سائق بعدما اصطدمت سيارته الملاكى بسور محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ونقل إلى المستشفى، الأمر الذى أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وتم رفع حطام الحادث بالمكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى اتجاه صفط اللبن، يفيد باصطدام سيارة بسور محور صفط اللبن إتجاه القوس الغربي بدائرة القسم، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدي إلي انحرافها واصطدامها بجسم الشور الحديدي بمحور صفط اللبن والأمر الذي ننتج عنه إصابة قائدها وجري نقله إلي مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظت القوات علي السيارة المتسببة في الحادث وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.