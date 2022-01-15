إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة تاجر فضيات بالإكراه فى حلوان

كتب كريم صبحى

قررت نيابة حلوان، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة سرقة تاجر بالإكراه.

وكان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من من شريك بمحل للفضيات بمحافظة القليوبية، اتهم فيه شخص بالتواصل معه على الصفحة الخاصة بالمحل ملكه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وطلب منه شراء كمية من المشغولات الفضية، على أن يتم التسليم بدائرة القسم، وحال حضوره للمكان المشار إليه فوجئ بشخصين بحوزة أحدهما سلاح نارى والآخر بحوزته سلاح أبيض قاما بتهديده والاستيلاء منه على المشغولات الفضية كرهًا عنه تحت تهديد السلاح ولاذا بالفرار.

تشكل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى التوصل إلى مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بدائرة القسم "لأحدهما معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة صوت - سلاح أبيض والمستخدمان فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.