أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.. الفلبين تسجل أكثر من 39 ألف إصابة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت أنه تم تسجيل 39 ألفا و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أعلى حصيلة إصابة يومية بالفيروس يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة.

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أنه بذلك يكون إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد قد ارتفع إلى 3 ملايين و168 ألفا و379 حالة.

وسجلت البلاد 43 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 52 ألفا و858 وفاة. فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2 مليون و834 ألفا و708 أشخاص، وذلك عقب تعافي 23 ألفا و613 شخصا.