أصغر مشارك فى ملتقى الحصان العربى بالعاشر يتألق على الجواد.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "على الطبل والمزمار البلدى.. أصغر مشارك فى ملتقى الحصان العربى بالعاشر يتألق على الجواد"، الذى تألق فيه الفارس ميدو مسعود عمره 10 سنوات.

واستعرض الفارس الصغير ميدو، جمال الفرسة الخاصة به تدعى نوتيلا، على أنغام الطبل البلدى والمزمار.

وأكد المنظمون أن متلقى جمال الحصان العربى، شهد مشاركات متميزة وتعاون بين جمعية المستثمرين والجمعية التعاونية لتنمية وتربية الخيول فى الشرقية والبحيرة والجيزة، الذى يهدف لإحداث إرشاد وتعريف لمحبى وعاشقى الخيول أولاً، وللترويج للسياحة بالمحافظة ثانيًا، خاصة أن الإيفنت شهد حضورًا كبيرًا.

وأضاف الدكتور إبراهيم متولى وكيل الوزارة للطب البيطرى، تم تكليف فريق بيطرى لفحص وسلامة الجياد المشاركة، والكشف على شهادات التحصينات، والتأكد من الأنساب، لافتا إلى أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أكدت أن مصر خالية من مرض الزهرى والرعام وهى أمراض كانت تحرمنا من مشاركات الدولية، والآن أصبح لدينا محجرين لتصدير الخيول العربية.