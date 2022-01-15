أسوان تواصل الاحتفال بعيدها القومى بعروض فنية على مسرح الصداقة.. لايف وصور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا مساء اليوم السبت، لحفل أسوان بمناسبة العيد القومى والذى يتزامن مع الذكرى 51 لافتتاح مشروع السد العالى.

وتضمن الاحتفال الذى استضافه مسرح الصداقة بمدينة أسوان، وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من المحافظين السابقين وقيادات المحافظة والجمهور، عروض فنية لفرقة أوبرا عربى بجانب عروض لفرق الفنون والموسيقى العربية، بجانب عروض لأطفال من الصم بمدرسة الأمل للصم والبكم، ومدرسة النيل المصرية بأسوان الجديدة.

واحتفلت أسوان بالعيد القومى الـ 51، والتى تتمثل فى الذكرى السنوية لافتتاح السد العالى عام 1971 وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإيقاد الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى رافقه خلالها المحافظين السابقين اللواء إسماعيل عطية الله واللواء مجدى حجازى واللواء أحمد إبراهيم، بحضور العميد أ.ح علاء رماح نيابة عن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية واللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، والمهندس أشرف المحمدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، علاوة على القيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة.

وعقب ذلك قام محافظ أسوان بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء ببلازا درة النيل بمشاركة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الجامعية والدينية والأمنية العسكرية.

فيما قام اللواء أشرف عطية والمحافظين السابقين بجولة تفقدية لمشروع التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان والتي تشمل ميدان المحطة والسوق السياحى القديم، وأيضاً حديقتى درة النيل والسلام حيث وجه المحافظ لإطلاق إسم اللاعب الراحل أحمد كيكى على الساحة المخصصة لممارسة ألعاب الدراجات والباتيناج والتزلج، وعرض المقترح على المجلس التنفيذي والتصديق عليه، ثم تفقد أشرف عطية ومرافقيه مبنى التحول الرقمى والذى تم إطلاق العمل للتشغيل التجريبى فيه والمربوط بـ 11 مركزا تكنولوجيا.