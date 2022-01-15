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أسعار الدواجن في مصر تشهد تحرك طفيف بالأسواق

السبت، 15 يناير 2022 10:25 ص
أسعار الدواجن في مصر تشهد تحرك طفيف بالأسواق صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن في مصر تحرك طفيف في الأسواق للمستهلكين لتسجل 31 جنيها للكيلو ويصل 35 جنيها في بعض المناطق "الدواجن البيضاء"، وذلك مع تسجيل 27 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة.

وتسجل أسعار البيض في المزارع 48.5 جنيه في المزرعة للبيض الأبيض، وارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 50 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 58 جنيها في المزارع، وهذه الأسعار يضاف عليها رسوم النقل والمكاسب الخاصة بالتجار.

 

أسعار الدواجن في المزارع اليوم السبت الموافق 15/1/2022 تفصيلاً:


 

سعر كيلو الفراخ البيضاء 27 جنيها بالمزرعة

سعر الفراخ الساسو 35 جنيها

كتكوت أبيض 5.25_5.5 جنيه

كتكوت ساسو 6 _ 6.25 جنيه

فراخ أمهات بيضاء 20 جنيها
 

هذه الأسعار غير مضاف عليها تكاليف النقل وكذلك المكاسب الخاصة بكل تاجر، وهي تختلف من محافظة إلى أخري بل تختلف داخل كل محافظة بحسب المنطقة.

 

 


أسعار الفراخ

الفراخ

سعر الفراخ

سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم

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