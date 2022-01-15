أسامة الأزهرى: نواجه 40 تيارا متطرفا بالوقت المعاصر يدور حول 35 فكرة.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

شارك الدكتور أسامة الأزهرى المستشار الديني لرئيس الجمهورية، في ندوة بعنوان "دور الدين في مكافحة الإرهاب والفساد وتنمية روح الولاء للوطن"، بمجمع مدارس الشبان ببنها، بحضور المستشار أحمد حسين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ببنها ورئيس مجلس الأمناء، والمستشار مصطفى عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان ببنها، والدكتور أحمد السقا، والعميد عبد اللطيف ابو الخير المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وبدأت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم فيلما تسجيليا عن هيئة الشبان العالمية، ثم كلمة ترحيب من المستشار أحمد حسين نائب رئيس النيابة الإدارية ببنها ورئيس مجلس الأمناء، ثم كلمة من طلاب المدرسة، ثم فيلما تسجيليا عن الدكتورة أسامة الأزهرى ؤ تضمنت فيه مسيرته العلمين والنيابية بمجلس النواب، وأبرز مؤلفاته.

وقال الأزهرى، إننا نواجه في وقتا المعاصر 40 تيارا من تيارات التطرف، من بينها "الأخوان المسلمون، وتنظيم الفنية العسكرية، وتنظيم الجهاد، والتكفير والهجرة، والجماعة الإسلامية، وتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش، وتنظيم بوكو حرام"، وكلها تبنت تكفير الناس وحمل السلاح، وهذا ما قدمه في كتابه الحق المبين فى الرد على من تلاعب بالدين التيارات المتطرفة من الإخوان إلي داعش في ميزان العلم.

وأوضح الأزهرى، خلال كلمته، أن هذه التيارات تدور حول 35 فكرة، منها 7 افكار رئيسية تتفق فيها كافة تيارات التطرف وهي "التكفير أو الحاكمية، ثم فكرة الجاهلية، ثم فكرة الولاء والبراء، ثم فكرة الفرقة الناجية، ثم الاستعلاء بالايمان، وحتمية الصراع، ثم فكرة التمكين أو الخلافة".