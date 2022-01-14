اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 01:43 م
أكرم القصاص
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30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى رغم الإجراءات المشددة للاحتلال

الجمعة، 14 يناير 2022 01:37 م
30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى رغم الإجراءات المشددة للاحتلال الصلاة فى المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التى فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على أبواب ومداخل البلدة القديمة فى القدس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى.

وأعاقت شرطة الاحتلال دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح إلى المسجد وتمركزت عند بواباته، وانتشرت في شوارع المدينة، وفتشت أمتعة المواطنين، وفحصت بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول الآلاف منهم من محافظات الضفة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة.

وكان الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية، رغم الأجواء الماطرة، ردا على الانتهاكات الاحتلالية والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات قبلة المسلمين الأولى.

 


المسجد الاقصى

صلاه الجمعه

صلاه الجمعه فى المسجد الاقصى

الاحتلال

قوات الاحتلال

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