10معلومات عن تطوير محطة حاويات دمياط لزيادة طاقتها الاستيعابية لـ 4 ملايين حاوية

كتب عبد الحليم سالم

تواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.

ويمكن تلخيص تفاصيل التطوير من خلال 10 نقاط:

1- تم الانتهاء تنفيذ رصيف ميناء دمياط البحرى الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه.

2- تشمل المرحلة الثالثة من رصيف 5 و6، بحيث يكون تم تطوير 6 أرصفة فى محطة الحاويات.

3- زيادة طول وعمق الرصيف ستؤدى إلى زيادة الطاقة لمحطة الحاويات من 20% إلى 25%، من 1,4 مليون حاوية إلى 1,8 مليون حاوية سنويا.

4- تم توسعة الرصيف البحرى بتكلفة 500 مليون جنيه ارتفعت لـ 1.3 مليار جنيه ، ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا، بدلاً من 1050 مترا.

5- تم افتتاح محطة جديدة متعددة الأغراض بأرصفة بأطوال 680 مترا، وعمق 17 مترا، ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع.

6- من المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها حوالي 4 ملايين حاوية سنويا.

7- يجرى العمل حالياً على إنشاء محطة الحاويات "تحيا مصر" بإجمالي أرصفة 1970م، وعمق 18م، لتداول 4.5 مليون حاوية سنوياً.

8- سيدير تحالف من شركات أوربية محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط التى ستتكلف نحو 450 مليون يورو.

9- تبلغ مساحة المحطة الثانية للحاويات 700 ألف متر مربع بطول رصيف 1900 متر وعمق غاطس 17 مترا وبحوض عرض 325 مترا.

10 - يستهدف المشروع تداول 2 مليون حاوية، وستكون الطاقة الاستيعابية للمحطة 3.750 مليون حاوية مكافئة سنويا.