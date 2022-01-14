اليوم السابع
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ينس ستولتنبرج: الناتو لن يتنازل عن توسيع الحلف ونشر قواته فى الشرق

الجمعة، 14 يناير 2022 01:48 م
ينس ستولتنبرج: الناتو لن يتنازل عن توسيع الحلف ونشر قواته فى الشرق ستولتنبرج
وكالات الأنباء

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قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، فى حديث لمحطة الإذاعة البولندية، إن الحلف لن يتنازل عن حق توسيع صفوفه، ونشر قواته فى الشرق.

وأضاف ستولتنبرج: "يجب التحدث مع روسيا، من بين أمور أخرى، من أجل نقل موقف جماعي من جانب كل الحلفاء يؤكد أننا لن نقدم أي تنازلات إذا كان الحديث يدور عن المبادئ. لكل دولة الحق في اختيار طريقها وقراراتها، حول هل ترغب بالانتماء إلى الناتو أم لا"، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وشدد على أهمية "الحق في حماية جميع الحلفاء"، والذي يمكن تطبيقه من خلال نشر القوات في شرق أوروبا.

وتابع ستولتنبرج: "في الوقت نفسه، يجب أن نتحدث، ولذلك اقترحنا إجراء حوار بشأن الحد من التسلح بما في ذلك في المجال النووي، وشفافية التدريبات العسكرية، وآليات الحد من المخاطر، على سبيل المثال، الحوادث والعديد من القضايا الأخرى. لكن هذا يجب أن يكون متبادلا ويمكن التحقق منه. وهذا ينطبق على القوات التقليدية والنووية. لقد رأينا من قبل أن الحد من التسلح يمكن أن يقلل التوتر على الجانبين".

وقال: "لا يوجد يقين لدينا بشأن نوايا روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا، لكننا نرى تركيزا كبيرا للقوات - عشرات الآلاف من القوات جاهزة للمعركة. كل هذا يدل على أن التهديد حقيقي. لذلك نحذر من أن الثمن سيكون باهظا بالنسبة لروسيا".

 

 


ستولتنبرج

الناتو

روسيا

حلف الناتو

اوكرانيا

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